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Мошенничество по телефону: житель Тернопольской области лишился почти 10 тысяч гривен

Сегодня, 13:23

Псевдобанкир убедил потерпевшего, что тот задолжал круглую сумму

Фото: НБУ
Мошенничество по телефону: житель Тернопольской области лишился почти 10 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab8/a8c/5c5ab8a8ccdf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab8/a8c/5c5ab8a8ccdf9.jpg Запад Псевдобанкир убедил потерпевшего, что тот задолжал круглую сумму

Телефонные мошенники обобрали жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен. Об этом сообщили на сайте пресс-службы полиции.

Тернополянин рассказал, что к нему позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового учреждения и сообщил, что владелец электронного кошелька задолжал крупную сумму на своем кредитном счете. Чтобы сумма начислений не увеличивалась, ему необходимо перевести 9 200 гривен на другой указанный счет в кратчайшие сроки.

По указаниям афериста, потерпевший совершил две транзакции через терминал: с одного счета перевел 6 000 гривен, а потом с другого – еще 3200.  Когда тернополянин позвонил на "горячую линию" финучреждения, понял, что его обманули.

Уже открыто уголовное производство по факту мошенничества в соответствии с частью 1 статьи 190 УК.

"Работники полиции обращаются к жителям края быть осмотрительными и не доверять неизвестным. Поймите, вы сами своими же действиями помогаете злоумышленникам, которые в дальнейшем похищают ваши сбережения", – пишут в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что телефонные мошенники обокрали жителя Кременца на 15 тысяч гривен.Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, а потом выманил у своей жертвы данные для доступа к его счету.

Кроме этого, летом в Сумской области аферист, который представился банкиром, украл у женщины 150 тысяч гривен. Для обмана своей жертвы мошенник использовал прием с блокированием банковской карты.  

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Тег кража, аферист, тернопольская область , банкиры, телефонные мошенники

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