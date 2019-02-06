Мошенничество по телефону: житель Тернопольской области лишился почти 10 тысяч гривен
Псевдобанкир убедил потерпевшего, что тот задолжал круглую сумму
Телефонные мошенники обобрали жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен. Об этом сообщили на сайте пресс-службы полиции.
Тернополянин рассказал, что к нему позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового учреждения и сообщил, что владелец электронного кошелька задолжал крупную сумму на своем кредитном счете. Чтобы сумма начислений не увеличивалась, ему необходимо перевести 9 200 гривен на другой указанный счет в кратчайшие сроки.
По указаниям афериста, потерпевший совершил две транзакции через терминал: с одного счета перевел 6 000 гривен, а потом с другого – еще 3200. Когда тернополянин позвонил на "горячую линию" финучреждения, понял, что его обманули.
Уже открыто уголовное производство по факту мошенничества в соответствии с частью 1 статьи 190 УК.
"Работники полиции обращаются к жителям края быть осмотрительными и не доверять неизвестным. Поймите, вы сами своими же действиями помогаете злоумышленникам, которые в дальнейшем похищают ваши сбережения", – пишут в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что телефонные мошенники обокрали жителя Кременца на 15 тысяч гривен.Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, а потом выманил у своей жертвы данные для доступа к его счету.
Кроме этого, летом в Сумской области аферист, который представился банкиром, украл у женщины 150 тысяч гривен. Для обмана своей жертвы мошенник использовал прием с блокированием банковской карты.
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