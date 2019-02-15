Мошенник обманул бизнесмена из Днепра на 1,5 млн грн

В настоящее время полицейские выясняют, сколько людей пострадало от рук мошенника

Фото: Pixabay

Мошенник обманул бизнесмена из Днепра на 1,5 млн грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/60d/488/5c660d4888df2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/60d/488/5c660d4888df2.jpg 2019-02-15T06:52:00+02:00 Запад В настоящее время полицейские выясняют, сколько людей пострадало от рук мошенника

Правоохранители в Хмельницкой области задержали мошенника, который обманул 29-летнего жителя Днепра на 1,5 млн грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Пострадавший познакомился со злоумышленником в Хмельницком и тот, представившись предпринимателем, пообещал ему продать 100 ящиков сигарет по выгодной цене. Но, получив средства, продавец исчез, так и не предоставив обещанного товара", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 28-летний хмельничанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.

Отмечается, что во время санкционированного обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, 6 мобильных телефонов, несколько банковских карточек из разных банков, стартовый пистолет и поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время полицейские выясняют, сколько людей пострадало от рук мошенника, поскольку у него изъяли тетрадь с записями по обманутым гражданам.

"Выяснилось, что среди пострадавших есть даже действующие работники правоохранительных органов", – отметили в полиции.

Ранее мы писали, что в Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года. Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, посредник и руководитель преступной группировки был задержан в среду, 13 февраля, при вымогательстве 100 тысяч долларов.

Напомним, правоохранители Харькова во время проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области задержали криминального авторитета, "смотрящего" за Харьковской областью.

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