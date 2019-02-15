Мошенник обманул бизнесмена из Днепра на 1,5 млн грн
В настоящее время полицейские выясняют, сколько людей пострадало от рук мошенника
Правоохранители в Хмельницкой области задержали мошенника, который обманул 29-летнего жителя Днепра на 1,5 млн грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
"Пострадавший познакомился со злоумышленником в Хмельницком и тот, представившись предпринимателем, пообещал ему продать 100 ящиков сигарет по выгодной цене. Но, получив средства, продавец исчез, так и не предоставив обещанного товара", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 28-летний хмельничанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.
Отмечается, что во время санкционированного обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, 6 мобильных телефонов, несколько банковских карточек из разных банков, стартовый пистолет и поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности Украины.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В настоящее время полицейские выясняют, сколько людей пострадало от рук мошенника, поскольку у него изъяли тетрадь с записями по обманутым гражданам.
"Выяснилось, что среди пострадавших есть даже действующие работники правоохранительных органов", – отметили в полиции.
Ранее мы писали, что в Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года. Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, посредник и руководитель преступной группировки был задержан в среду, 13 февраля, при вымогательстве 100 тысяч долларов.
Напомним, правоохранители Харькова во время проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области задержали криминального авторитета, "смотрящего" за Харьковской областью.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Мошенник обманул бизнесмена из Днепра на 1,5 млн грн". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупная афера: в Харькове двое парней брали деньги за растаможку евроблях и исчезали
Каждый пострадавший потерял по меньшей мере тысячу долларов
Полицейские задержали мошенницу, которая "обменяла" пенсионеру 11 тысяч гривен
Женщину вместе с напарницей полицейские задержали в Винницкой области