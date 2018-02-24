Москаль направит в ГПУ данные о поставке вакцин на Закарпатье для проверки

Сегодня, 15:17

Генпрокуратура должна разобраться в правильности действий ОГА и Минздрава

Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: &quot;Сегодня&quot;
Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: "Сегодня"

Глава Закарпатской ОГА направит в Генеральную прокуратуру Украины  все  необходимые документы, связанные с полученными Закарпатьем от Венгрии вакцинами от кори, паротита и краснухи, сообщил Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем сайте.

"Все материалы на получение Закарпатьем вакцины я направляю для независимой проверки в Генеральную прокуратуру Украины – пусть она сделает выводы о правильности действий ОГА и Минздрава. И привлечет Минздрав к ответственности за дремучий непрофессионализм и преступную бездеятельность, в результате которой мы вынуждены спасать своих граждан за счет гуманитарной помощи", – отмечено в сообщении.

Кроме того, он также отметил, что Министерство социальной политики запрашивает документы, подтверждающие поставку вакцин в качестве гуманитарной помощи.

"Вчера, 23 февраля из Минсоцполитики поступило письмо о срочном предоставлении документов по принятию решения о признании гуманитарной помощью вакцины против кори в 2017-2018 годах. Кроме того, из неофициальных источников мне стало известно, что Госпогранслужба тоже взялась проверять доставку Венгрией вакцин против кори", – написал Москаль.

Ранее  Москаль неоднократно заявлял об отсутствии на Закарпатье вакцин КПК. 

Напомним, за первые три недели января 2018 года корью заболели 300 человек - детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины. А в течение прошлого года Минздрав дал на Закарпатье треть от необходимого количества вакцины. Вакцину вынуждены были просить в качестве гуманитарной помощи у Венгрии, которая передала области около 8 тысяч доз препарата. 

Как сообщалось, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун  заявила, что вакцины от кори в области были не растаможены и не используются по назначению. После этого Москаль, возмущенный заявлением Супрун разразился матерной бранью.
Москаль, вакцинация

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"Сегодня"

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