Москаль обвинил полицию в "крышевании" игорного бизнеса: история скандала

Сегодня, 13:31

В ответ, Нацполиция обвиняет Москаля в  попытках помешать следствию  и прикрыть одного из подозреваемых в коррупции


Москаль разругался с полицией. Фото: Закарпатская ОГА, Нацполиция

Москаль разругался с полицией. Фото: Закарпатская ОГА, Нацполиция

Москаль разругался с полицией. Фото: Закарпатская ОГА, Нацполиция

Москаль разругался с полицией. Фото: Закарпатская ОГА, Нацполиция

На днях глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обвинил полицейское управление защиты экономики в "крышевании" игорного бизнеса.

Известно, что губернатор Закарпатья разместил на собственном сайте, и официальном сайте ОГА информацию, что "УЗЭ открыто "крышует" игральный бизнес на Закарпатье", добавив адреса около 30 "злачных мест". Кроме этого, он обратился к прокурору Закарпатской области Владимиру Гаврилюку, Генпрокурору  Юрию Луценко и и главе МВД  Арсену Авакову с заявлением о деятельности нелегальных игорных залов на Закарпатье.

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"Несмотря на принятый Верховной Радой Закон "О запрете игорного бизнеса в Украине" и введение уголовной ответственности за его нарушение, игорный бизнес на Закарпатье представлен во всех районах и процветает так, как процветает в одном другом регионе Украины. Бороться с игорным бизнесом – прямая обязанность Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области, которое возглавляет А.Иванкив. Однако работники УЗЭ не только не замечают многочисленных игровых салонов, а, как утверждают простые люди, открыто "крышуют" их", – сказано в сообщении.

Вскоре на сайте Национальной полиции опубликовали материал с обвинениями в адрес руководства Закарпатской ОГА.

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По информации полицейских, на следующий день после резонансного задержания главы Виноградовской РГА, от руководства Закарпатской ОГА поступил звонок к первому заместителю РГА с указанием  уволить начальника управления образования, молодежи и спорта,  в связи с якобы установлением несоответствия государственного служащего занимаемой должности в течение испытательного срока.

Также департамент защиты экономики обвиняет команду Москаля в попытке помешать расследованию.

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"Ответственным за предотвращение коррупции в структуре ОГА является ее глава, но вместо того, чтобы противодействовать коррупционным "схемам", которые существуют в структурных подразделениях,  должностные лица, наоборот, стараются их скрыть, оправдывая противоправные действия своих подчиненных", – заявили в полиции.

Напомним, ранее Геннадий Москаль разругался с Уляной Супрун. На заседании облсовета Глава Закарпатья  Москаль резко ответил на обвинения и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом.

Также мы писали, что игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года, а негосударственные лотереи оказались в Украине вне закона в 2012 году. Но деньги, которые Украина может получить от легализации лотерей, уже заложены в бюджет на 2018 год. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк.

А Осенью 2017 года за легализацию игорного бизнеса выступал и генпрокурор Украины Юрий Луценко"Учреждения, которые имеют соглашение с агентской компанией, пусть работают. Я не против такого вида бизнеса. Но он должен быть законным. Если они будут подавать отчеты в Минфин – пожалуйста. Нелицензированные же должны закрыться", – подчеркнул генпрокурор
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"Сегодня"

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