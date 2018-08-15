Москаль обвинил полицию в "крышевании" игорного бизнеса: история скандала

В ответ, Нацполиция обвиняет Москаля в попытках помешать следствию и прикрыть одного из подозреваемых в коррупции

На днях глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обвинил полицейское управление защиты экономики в "крышевании" игорного бизнеса.

Известно, что губернатор Закарпатья разместил на собственном сайте, и официальном сайте ОГА информацию, что "УЗЭ открыто "крышует" игральный бизнес на Закарпатье", добавив адреса около 30 "злачных мест". Кроме этого, он обратился к прокурору Закарпатской области Владимиру Гаврилюку, Генпрокурору Юрию Луценко и и главе МВД Арсену Авакову с заявлением о деятельности нелегальных игорных залов на Закарпатье.

"Несмотря на принятый Верховной Радой Закон "О запрете игорного бизнеса в Украине" и введение уголовной ответственности за его нарушение, игорный бизнес на Закарпатье представлен во всех районах и процветает так, как процветает в одном другом регионе Украины. Бороться с игорным бизнесом – прямая обязанность Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области, которое возглавляет А.Иванкив. Однако работники УЗЭ не только не замечают многочисленных игровых салонов, а, как утверждают простые люди, открыто "крышуют" их", – сказано в сообщении.

Вскоре на сайте Национальной полиции опубликовали материал с обвинениями в адрес руководства Закарпатской ОГА.





По информации полицейских, на следующий день после резонансного задержания главы Виноградовской РГА, от руководства Закарпатской ОГА поступил звонок к первому заместителю РГА с указанием уволить начальника управления образования, молодежи и спорта, в связи с якобы установлением несоответствия государственного служащего занимаемой должности в течение испытательного срока.

Также департамент защиты экономики обвиняет команду Москаля в попытке помешать расследованию.





"Ответственным за предотвращение коррупции в структуре ОГА является ее глава, но вместо того, чтобы противодействовать коррупционным "схемам", которые существуют в структурных подразделениях, должностные лица, наоборот, стараются их скрыть, оправдывая противоправные действия своих подчиненных", – заявили в полиции.

Напомним, ранее Геннадий Москаль разругался с Уляной Супрун. На заседании облсовета Глава Закарпатья Москаль резко ответил на обвинения и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом.

Также мы писали, что игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года, а негосударственные лотереи оказались в Украине вне закона в 2012 году. Но деньги, которые Украина может получить от легализации лотерей, уже заложены в бюджет на 2018 год. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк.

А Осенью 2017 года за легализацию игорного бизнеса выступал и генпрокурор Украины Юрий Луценко. "Учреждения, которые имеют соглашение с агентской компанией, пусть работают. Я не против такого вида бизнеса. Но он должен быть законным. Если они будут подавать отчеты в Минфин – пожалуйста. Нелицензированные же должны закрыться", – подчеркнул генпрокурор