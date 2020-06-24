Мост снесло за считанные минуты: в Карпатах затопило известный курорт (видео)

В Ивано-Франковской области паводок привел к затоплению десятков населенных пунктов. В частности, пострадал и горнолыжный курорт Буковель. Очевидцы публикуют видео последствий непогоды.

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На записи видно, как вода заливает улицу с коттеджами Буковеля.

Telegram-бот полиции Ивано-Франковской области тем временем сообщает, что сегодня, 24 июня, из-за непогоды и поднятия уровня воды в реках было перекрыто движение на дорогах государственного значения.

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Также местные жители отмечают, что последний раз подобное было еще в 2008 году.

Кроме того, Юрий Сабадаш в You Tube показал, как поток воды полностью разрушил насыпной мост. На видео видно, как небольшой поток воды быстро усилился и снес насыпь. В результате на том месте образовалась большая яма.

Напомним, Из-за масштабного наводнения в Ивано-Франковской области больше всего пострадали Верховинский, Косовский, Рожнятовский районы.

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Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который из-за паводков отправился в Ивано-Франковскую область, показал, как выглядит пострадавшая от непогоды территория с высоты.

Видео: Денис Шмыгаль в Telegram

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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