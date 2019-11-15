Мусорные войны: во Львове обстреляли мусоровоз

Ко всему, жестоко избили грузчика и водителя еще одного предприятия по утилизации отходов

Во Львове на ул. Федорова, 20, напали на грузчика предприятия по утилизации отходов. Пострадавший, который в момент нападения наводил порядок у мусорных контейнеров, получил сильные многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму. Инцидент произошел 13 ноября. Об этом стало известно из соцсетей.

"Их было пятеро, трое из них напали на меня, скрутили и начали копать и бить по голове, лицу и животу, а двое других двое начали бить моего коллегу, который является водителем мусоровоза. После этого молодые люди скрылись с места происшествия", – сообщает пострадавший.

Кроме того, стало известно, что работники другой фирмы по утилизации мусора недавно попали под обстрел. Все обошлось без телесных повреждений, однако, было использовано оружие.

"Недавно автомобиль предприятия обстреляли из пневматического оружия, о чем свидетельствуют три отверстия в правой фаре и характерный след на бампере. Под обстрел экипаж попал в районе улиц Кульпарковская – Садовая – Петлюры. С просьбой осуществить превентивные меры, расследовать случай повреждения коммунально имущества и установления виновников обратились в Главное управление Национальной полиции во Львовской области", – говорится в сообщении предприятия.

Ранее сообщалось, что в городе Новояворовск Львовской области трое суток тушат пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов, что занимает площадь около 8 тыс. квадратных метров.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что крупный областной центр на западе нашей страны – Ровно – оказался на грани настоящей мусорной катастрофы. Местная свалка переполнена, а завод, где отходы перерабатывали, закрыли.

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