Мужчина поджег дом, где спали его бывшая жена и маленькие дети: видео

Женщина подала в суд на бывшего мужа за побои, а он попытался сжечь и ее, и детей

Она подала на него в суд за избиение, а он поджег ее вместе с детьми. Семейная драма случилась на Прикарпатье. 35-летнюю женщину от гибели спас сосед. И при этом сам оказался в реанимации, да еще и без жилья. Дом, в котором жили сразу три семьи, сгорел дотла.

Татьяна Тищенко с двумя малышами находится в ожоговом отделении. Они как раз ложились спать, когда их дом загорелся.

"Кричит сосед – бегите бегом, потому что вы горите. И он собой раскидал, просто выбил двери, и раскидал все, что нам мешало. Я бегом детей взяла за две руки, и с детьми побежала вниз", – рассказывает женщина.

От смертельного отравления угаром и огня женщину и ее детей спас 41-летний Роман. Бросился в пламя как за родными. Себя не жалел.

"Как спал босой, так и побежал. И он их начал вытаскивать", – говорит очевидец Василий.

"У Романа обожженное лицо, обожженные конечности очень. Левая конечность обожжена, на спине тоже. Говорит, мама, я как выскочил на улицу, я как свеча горел", – делится Татьяна Ткачук, мать Романа.

Досталось и погорельцам. Но те радуются, что сложилось так.

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Петр Гунчак, врач ожогового отделения областной больницы:

"Ожоги 2-3 степени, до 5% ожоги верхних конечностей, состояние стабилизировано. Мама детей с ожогами 2-3 степени до 8% площади тела".

В полиции уже выяснили, что поджег дом сожитель Татьяны. Забаррикадировал дверь мебелью и хламом, чтобы никто не выбрался. Деревянный дом сгорел за считанные минуты дотла.

"Второй этаж сгорел полностью, шифер, там уже ничего не было", – рассказывает очевидец.

Таким образом сожитель мстит, рассказала новостям "Сегодня" кума Татьяны. Потому, что после двух лет издевательств и избиений, Татьяна подала на домашнего тирана в суд.

"Она к нам прибегала с детьми. Побои были очень сильные. Он сказал: "Если ты выиграешь суд, я тебя сожгу", – рассказывает Богдана Волощук, кума пострадавшей.

И сжег дом, который делил с любимыми, оставил под открытым небом не только ее с детьми, а еще две семьи, с которыми Татьяна делила дом.

Николай Ясинчук, председатель Ворохтянского поселкового совета:

"Жилого фонда коммунальной собственности нет. Чтобы так срочно их обеспечить жильем. Если кто-то из родственников откликнется, то они будут временно находиться у родственников".

Готовы людей приютить и в местной больнице. Погорельцам всем селом собирают помощь. А поджигателя задержали за умышленное уничтожение имущества и покушение на убийство. Дальше мстить женщине ему не дадут.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Киеве суд впервые вынес приговор жителю столицы за избиения и унижения жены. Мужчину приговорили к трем месяцам лишения свободы – этот приговор стал первым в столице за домашнее насилие.

Стоит напомнить, мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует немедля во все службы.

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