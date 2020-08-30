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Мужчину, который раздавал деньги "от Иисуса" в центре Львова, выгнали из Украины

30 августа, 12:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Он оказался сепаратистом

СБУ совместно с полицией депортировали из Украины гражданина Германии Дениса Барона, который раздавал деньги в центре Львова, называя себя "Иисусом Христом" и "посланником Бога". Ему запретили въезд в Украину на три года.

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Как сообщает Zaxid.net, ссылаясь на правоохранителей, ранее мужчина был замечен в провокациях на территории Германии, где он призвал к выходу страны из ЕС и НАТО, а также к более тесному сотрудничеству с Россией. Он также призывал граждан Украины к свержению власти.

"Сначала он позиционировал себя, как пастор непризнанной религиозной организации, проводил на Львовщине мероприятия. Способствовал и совершал действия, направленные на усиление среди определенных групп населения настроений, которые приводили к чувству вражды и религиозного разгара", – рассказала пресс-секретарь СБУ Львовской области Роксолана Яворская .

Сейчас Барона депортировали в Польшу.

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Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов в двух областях.

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Также напомним, СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая пыталась дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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СБУ Львов пастор депортация Западная Украина агитатор
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