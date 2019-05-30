Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Муженко выразил соболезнования семьям погибших в крушении Ми-8

30 мая, 11:07

В авиакатастрофе погибли четверо членов экипажа

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Бывший глава Генштаба Украины Виктор Муженко выразил соболезнования семьям офицеров, которые погибли во время летных учений в Ровенской области.

"Искренне сочувствую семьям офицеров – военных летчиков армейской авиации, погибших в ходе мероприятий летной подготовки. На востоке Украины нашим авиаторам приходится выполнять задачи в реальных боевых условиях на предельно малых высотах. Мужество, решительность и высокое мастерство военных летчиков спасли жизнь не одного пехотинца и десантника, а целые подразделения. Профессионализм украинских вертолетчиков всегда высоко оценивают в миротворческих миссиях ООН. Низкий поклон и вечная память Вам, Герои! Покойтесь с миром ...", – написал Муженко на своей странице в фейсбуке.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. 

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

Список тех, кто был на борту во время аварии:

1. Мазепа Игорь – 1979 года рождения – командир бригады

2. Дацюк Павел – 1994 года рождения – старший лейтенант, борттехник

3. Попенко Владимир - 1994 года рождения – пилот

4. Романюк Василий – 1991 года рождения – борттехник

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся.  В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.  

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег вертолет, военные, летчики, погибшие, авиакатастрофа, соболезнования, муженко

Вы сейчас просматриваете новость " Муженко выразил соболезнования семьям погибших в крушении Ми-8". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крушение вертолета Ми-8 и гибель военных: расследование ведет ГБР

Сегодня, 10:53

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона

Опубликованы фото вертолета Ми-8 после крушения в Ровенской области

Сегодня, 10:27

Во время авиакатастрофы погибли четверо членов экипажа

Стали известны подробности авиакатастрофы с военным вертолетом Ми-8

Сегодня, 10:10

Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от села Сестрятин

Стали известны имена погибших военных в авиакатастрофе Ми-8

Сегодня, 10:00

На борту были командир бригады, два борттехника и пилот

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Сирський в 2015 поспособствовал образованию Дебальцевского котла

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Кому опасно пить кефир?

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь