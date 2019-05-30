Муженко выразил соболезнования семьям погибших в крушении Ми-8
В авиакатастрофе погибли четверо членов экипажа
Бывший глава Генштаба Украины Виктор Муженко выразил соболезнования семьям офицеров, которые погибли во время летных учений в Ровенской области.
"Искренне сочувствую семьям офицеров – военных летчиков армейской авиации, погибших в ходе мероприятий летной подготовки. На востоке Украины нашим авиаторам приходится выполнять задачи в реальных боевых условиях на предельно малых высотах. Мужество, решительность и высокое мастерство военных летчиков спасли жизнь не одного пехотинца и десантника, а целые подразделения. Профессионализм украинских вертолетчиков всегда высоко оценивают в миротворческих миссиях ООН. Низкий поклон и вечная память Вам, Герои! Покойтесь с миром ...", – написал Муженко на своей странице в фейсбуке.
Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.
Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.
Список тех, кто был на борту во время аварии:
1. Мазепа Игорь – 1979 года рождения – командир бригады
2. Дацюк Павел – 1994 года рождения – старший лейтенант, борттехник
3. Попенко Владимир - 1994 года рождения – пилот
4. Романюк Василий – 1991 года рождения – борттехник
После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
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