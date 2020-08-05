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"Мы даже не на коленях": мэр Тернополя рассказал об убытках города из-за карантина

5 августа, 15:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Бюджет приходится пересчитывать каждый день

Карантин в Украине сильно повлиял на городские бюджеты. Так, мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что город потерял за полгода более 96 млн гривен.

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Об этом пишет "Украинская правда".

"Экономика города даже не на коленях, а еще ниже стоит. Потери городского бюджета только за первое полугодие более 96 млн. гривен (25% запланированных доходов за год. – Ред.). По данным налоговой службы, до конца года мы ожидаем еще одну такую ​​же сумму", – сказал Надал.

По его словам, бюджет города пересчитывают и распределяют каждый день.

"Мы утром считаем, сколько средств поступило на казначейский счет, и то, что поступило, распределяем. В первую очередь это заработная плата, сразу без ограничений медикам все, что нужно. Во вторую – энергоносители. По остаточному принципу финансируем любые инфраструктурные объекты или ремонты", – отметил мэр Тернополя.

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Также он добавил, что сейчас многие в городе работают в долг.

"Мы имеем огромные задолженности поставщикам, подрядчикам за выполненные работы. Люди понимают, что просто беда, поэтому они работают в долг. Сегодня большинство работ в Тернополе подрядчики делают в долг", - рассказал глава города.

Напомним, ранее Тернополь отнесли к "красной" карантинной зоне. Однако власти города выступили против такого решения. Мэр Сергей Надал обратился к министру транспорта и потребовал вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь.

Кроме того, несмотря на решение комиссии ТЭБ и ЧС закрыть детские сады с 3 августа, дошкольные учреждения все еще открыты.

Відео: Сергій Надал, Facebook

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бюджет долги карантин Украина
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