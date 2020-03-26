"Мы не прокаженные": как живет закрытое село с коронавирусом на Буковине (фото, видео)

Стало известно, как живет село Коленковцы на Буковине, где обнаружили 14 случаев заражения коронавируса. Комиссия по чрезвычайным ситуациям здесь обустроила блокпост. Теперь в поселок можно попасть только по прописке или крайней необходимости. Местные жители считают, что "из них сделали чучело и всех пугают", пишет АСС.
На въезде в Топоровцы, которое находится перед "инфицированным" селом, стоят бетонные блоки. Охрану несут спасатель и двое полицейских, они проверяют, кто и почему заезжает в село.
"Заезд в карантинную зону, а это 4 села, осуществляется по прописке жителей, живущих на этой территории. Или везут продукты питания, гигиены, в аптеку. Ночью вообще движение запрещено с 22 ч до 8 утра", – комментирует старший участковый инспектор Новоселицкого отделение полиции Виталий Лях.
Также сообщается, что вирус сильно перепугал жителей соседних сел.
"Страшно, у меня внуки маленькие, а люди с Коленковцев приходят к нам в магазин. Конечно, есть переживания", – делится продавщица в продуктовом магазине в селе Топоровцы.
Также она отметила, что многие поставщики перестали везти свою продукцию в карантинную зону.
На улицах селам людей мало, практически все ходят в масках.
"Так случилось, что беда пришла к нам. Но это не значит, что мы прокаженные. Есть люди, которые пишут плохие слова, плохие выражения, даже детям, такое бывает", - говорит учительница Коленковской школы Анастасия Ротарь.
Местные жители начали сносить ткань и сами себя обеспечили масками. В аптеке их раздают бесплатно.
"За собственный счет ребята льют топливо, сельский совет закупила хлорку. Каждый вечер проводится дезинфекция, – рассказывает местный активист Валерий Ватаманюк, – Мы живем, стараемся, создаем положительный имидж села. Боятся те, кто здесь не был, но вы видите, что пребывание безопасное. Главное – соблюдать правила личной безопасности ".
Люди между собой говорят, что карантин наоборот сделал их сильнее и всех сдружил.
Напомним, в Черновицкой области состояние детей, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, не ухудшилось.
Также Руководитель Главного управления Госпотребслужбы в г. Киева Олег Рубан рассказал, как утилизировать маску, чтобы ее не перепродали аферисты.
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