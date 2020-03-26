"Мы не прокаженные": как живет закрытое село с коронавирусом на Буковине (фото, видео)

Местные жители возмущены, что об их поселке пошел плохой слух

Стало известно, как живет село Коленковцы на Буковине, где обнаружили 14 случаев заражения коронавируса. Комиссия по чрезвычайным ситуациям здесь обустроила блокпост. Теперь в поселок можно попасть только по прописке или крайней необходимости. Местные жители считают, что "из них сделали чучело и всех пугают", пишет АСС.

На въезде в Топоровцы, которое находится перед "инфицированным" селом, стоят бетонные блоки. Охрану несут спасатель и двое полицейских, они проверяют, кто и почему заезжает в село.

"Заезд в карантинную зону, а это 4 села, осуществляется по прописке жителей, живущих на этой территории. Или везут продукты питания, гигиены, в аптеку. Ночью вообще движение запрещено с 22 ч до 8 утра", – комментирует старший участковый инспектор Новоселицкого отделение полиции Виталий Лях.

Также сообщается, что вирус сильно перепугал жителей соседних сел.

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"Страшно, у меня внуки маленькие, а люди с Коленковцев приходят к нам в магазин. Конечно, есть переживания", – делится продавщица в продуктовом магазине в селе Топоровцы.

Также она отметила, что многие поставщики перестали везти свою продукцию в карантинную зону.

На улицах селам людей мало, практически все ходят в масках.

"Так случилось, что беда пришла к нам. Но это не значит, что мы прокаженные. Есть люди, которые пишут плохие слова, плохие выражения, даже детям, такое бывает", - говорит учительница Коленковской школы Анастасия Ротарь.

Местные жители начали сносить ткань и сами себя обеспечили масками. В аптеке их раздают бесплатно.

"За собственный счет ребята льют топливо, сельский совет закупила хлорку. Каждый вечер проводится дезинфекция, – рассказывает местный активист Валерий Ватаманюк, – Мы живем, стараемся, создаем положительный имидж села. Боятся те, кто здесь не был, но вы видите, что пребывание безопасное. Главное – соблюдать правила личной безопасности ".

Люди между собой говорят, что карантин наоборот сделал их сильнее и всех сдружил.

Напомним, в Черновицкой области состояние детей, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, не ухудшилось.

Также Руководитель Главного управления Госпотребслужбы в г. Киева Олег Рубан рассказал, как утилизировать маску, чтобы ее не перепродали аферисты.

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