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Мы за вами придем: на Закарпатье на стене сельсовета появилась антивенгерская надпись (фото)

14 декабря, 15:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пока не известно, кто это сделал

На Закарпатье на стене сельского совета Пийтерфолво в Виноградовском районе неизвестные нанесли антивенгерское граффити.

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Об этом сообщается на странице Пийтерфолвовской ОТГ в Facebook.

Так, на опубликованном фото видно, что на стене сельсовета написали: "Закарпатье – это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор".

"К сожалению, насилие, национализм – это не отдаленное понятие, о котором мы могли слышать только на телевидении. В ночь с 13 на 14 декабря неизвестные на стене высказали свое мнение о нас, венграх, и национальной принадлежности Закарпатья. Пусть Господь помилует нас, чтобы мы могли продолжать жить здесь в мире, братской любви к другим национальностям. Пусть Всемогущий защитит нас от дальнейших злодеяний", - говорится в сообщении.

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Отметим, что пока не известно, кто именно это написал.

Напомним, ранее на Закарпатье депутаты исполнили гимн Венгрии.

Также мы писали, как во время первой сессии Закарпатского областного совета Партия венгров Украины покинула заседание. Таким образом депутаты протестовали против обвинений лидера своей партии.

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Закарпатье венгры сельсовет надпись
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