Мы живем так уже шесть месяцев: во Львове отказались ужесточать карантин

Во Львове отказались вводить новые ограничения после того, как город отнесли к "оранжевой" карантинной зоне. Об этом сообщили во Львовском городском совете после заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Как заявили в мэрии, решение комиссии и постановление Кабмина об ужесточении карантина во Львове было "адаптировано" под львовские реалии.

В частности, спортивные залы, фитнес-центры, хостелы и учреждения культуры могут работать при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также отдельно проверят работу рынков, супермаркетов, ТРЦ, спортивных учреждений и общепитов.

"Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город с правилами оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние шесть месяцев", — написал мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее в Тернополе заявили, что не согласны с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной зоне" карантина.

Відео: Сергій Надал, Facebook

Вслед за Тернополем отказался вводить жесткий карантин и Луцк. Заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский заявил, что необходимости вводить дополнительные меры нет.

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