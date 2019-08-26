На Буковине археологи нашли сооружение времен Римской империи

/ Фото: ВВС

В Черновицкой области археологи нашли остатки таинственного сооружения позднеримских времен (III-IV вв. Н.э.). Ученые говорят, что это единственная известная древнеримская стекольня, расположенная за пределами империи, сообщает ВВС.

Сообщается, что находку обнаружили на поле между селами Комаров и Днестровка Кельменецкого района.

Сейчас объект законсервировали: пространство между стенами сооружения плотно засыпали песком. В будущем руководители археологической экспедиции видят здесь музей-скансен, который мог бы стать мощным туристическим магнитом для этого района.

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"Консервация, которую мы сделали, больше убережет каменное сооружение от разрушения, и она в таком состоянии дождется музеефикации хоть через год, хоть через сто. Повторно ее в ближайшее время открывать никто не будет, исследовать площадь вокруг сооружений", – пояснила младший научный сотрудник отдела археологии ранних славян Института археологии НАН Украины Марьяна Авраменко.

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"Есть предположение, что сооружение, построенное по традициям позднеримской архитектуры на территории варваров, могло быть мастерской, где обрабатывали стекло, сторожевой башней или даже раннехристианским храмом. Каждая из гипотез имеет свою аргументацию. Раскопки 2019 должны дать новые аргументы в пользу этих или новых гипотез", – добавил археолог Олег Петраускас.

Ранее мы писали, что на территории Национального заповедника "София Киевская" нашли сооружение времен Киевской Руси.

Кроме этого, в Винницкой области, недалеко от села Гопчица, в глиняном карьере нашли кости гигантского животного, возраст которого оценили как минимум в 18 тысяч лет. Местные краеведы установили, что останки принадлежат вымершему виду шерстистых носорогов.

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