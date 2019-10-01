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На Буковине более 30 свадебных гостей попали в больницу с отравлением

1 октября, 16:10

Массовое отравление в Черновицкой области: в больнице больше 30 человек

/ Фото: Pixabay

На территории Черновицкой области сегодня, первого октября, зарегистрированы две вспышки острых кишечных инфекций. Об этом сообщает ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Украины".

Так, в Путильском районе заболели 20 взрослых и семеро детей, которые перед тем посещали свадебный банкет в одном из ресторанов г. Путила. Установлено, что в целом на банкете побывали около 250 человек.

Также заболели пятеро взрослых и один ребенок, которые также гуляли на свадьбе в одном из ресторанов а г. Красноильск Сторожинецкого района.

Сейчас принимаются все противоэпидемические меры. О ходе эпидемических расследований будет сообщено позже.

Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы.

Напомним, недавно во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Кроме этого, мы писали о том, что делать, если вы отравилисьв ресторане.

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свадьба отравление Буковина Черновцы кишечная инфекция

Источник: Сегодня

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