На Буковине более 30 свадебных гостей попали в больницу с отравлением

На территории Черновицкой области сегодня, первого октября, зарегистрированы две вспышки острых кишечных инфекций. Об этом сообщает ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Украины".
Так, в Путильском районе заболели 20 взрослых и семеро детей, которые перед тем посещали свадебный банкет в одном из ресторанов г. Путила. Установлено, что в целом на банкете побывали около 250 человек.
Также заболели пятеро взрослых и один ребенок, которые также гуляли на свадьбе в одном из ресторанов а г. Красноильск Сторожинецкого района.
Сейчас принимаются все противоэпидемические меры. О ходе эпидемических расследований будет сообщено позже.
Напомним, недавно в Ровенской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы.
Напомним, недавно во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.
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