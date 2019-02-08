На Буковине будут судить работников коммунального предприятия

Дело касается членов экзаменационной комиссии, уличенных во взяточничестве

Фото: Нацполиция

На Буковине будут судить работников коммунального предприятия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c48/a64/5c5c48a643582.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c48/a64/5c5c48a643582.jpg 2019-02-08T06:24:00+02:00 Запад Дело касается членов экзаменационной комиссии, уличенных во взяточничестве

На Буковине правоохранители задокументировали 30 фактов вымогательства и получения работниками коммунального предприятия неправомерной выгоды на сумму свыше 150 тыс. гривен. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

"В Черновицкой области разоблачили и пресекли коррупционную схему, организованную должностными лицами коммунального заведения" Черновицкий областной учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства", – сообщают в полиции.

За решение вопроса о выдаче удостоверения о получении профессионального образования, без фактического прохождения обучения, работники коммунального учреждения требовали и получали неправомерную выгоду.

Ранее одного из членов экзаменационной комиссии задержали при получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере 5,4 тыс. гривен.

Недавно трем участникам организованной преступной группы было сообщено о подозрении (Подкуп работника предприятия, учреждения или организации). Дело направлено в суд.

Напомним, недавно на вымогательстве погорел заместитель начальника Черновицкого пограничного отряда – начальник отдела обеспечения Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Ранее на Буковине во время получения взятки задержали начальника одного из отделений пограничной службы Черновицкого пограничного отряда. Вымогатель требовал тысячу евро за помощь в переправлении сигарет через госграницу, в обход пунктов пропуска.

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