Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Буковине будут судить работников коммунального предприятия

Сегодня, 06:24

Дело касается членов экзаменационной комиссии, уличенных во взяточничестве

Фото: Нацполиция
На Буковине будут судить работников коммунального предприятия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c48/a64/5c5c48a643582.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c48/a64/5c5c48a643582.jpg Запад Дело касается членов экзаменационной комиссии, уличенных во взяточничестве

На Буковине правоохранители задокументировали 30 фактов вымогательства и получения работниками коммунального предприятия неправомерной выгоды на сумму свыше 150 тыс. гривен. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

"В Черновицкой области разоблачили и пресекли коррупционную схему, организованную должностными лицами коммунального заведения" Черновицкий областной учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства", – сообщают в полиции.

За решение вопроса о выдаче удостоверения о получении профессионального образования, без фактического прохождения обучения, работники коммунального учреждения требовали и получали неправомерную выгоду.
Ранее одного из членов экзаменационной комиссии задержали при получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере  5,4 тыс. гривен.

Недавно трем участникам организованной преступной группы было сообщено о подозрении (Подкуп работника предприятия, учреждения или организации). Дело направлено в суд.

Напомним, недавно на вымогательстве погорел заместитель начальника Черновицкого пограничного отряда – начальник отдела обеспечения Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Ранее на Буковине во время получения взятки задержали начальника одного из отделений пограничной службы Черновицкого пограничного отряда. Вымогатель требовал тысячу евро за помощь в переправлении сигарет через госграницу, в обход пунктов пропуска.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, коммунальщики, обучение, Буковина Черновцы

Вы сейчас просматриваете новость " На Буковине будут судить работников коммунального предприятия". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Буковине пограничники перехватили квадрокоптер

Вчера, 15:51

Такие беспилотники используются для перемещения табачных изделий и наблюдения за пограничными нарядами

В Одессе на взятке поймали врача уголовно-исполнительной службы

Вчера, 15:19

Медик наладил механизм получения неправомерной выгоды от арестованных

На Закарпатье женщина-пограничник продавала ценную информацию

Вчера, 14:42

Инспектора пограничного контроля задержали во время получения взятки

Во Львове полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за взятку и наркотики

Вчера, 12:41

Взяточником оказался начальник одного из межрайонных отделов Управления противодействия наркопреступности

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной