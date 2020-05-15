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На Буковине четверо судебно-медицинских экспертов заразились коронавирусом

15 мая, 19:37

Руслан Ровик

Один из заболевших - в тяжелом состоянии, двое работали в морге

В Черновицкой области подтвердили заболевание COVID-19 у четверых судебно-медицинских экспертов.

Об этом сообщил начальник областного Бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский, сообщает "ААС".

"Один врач – в тяжелом состоянии. Остальные трое переносят болезнь легко. Двое из инфицированных работают в морге и, в том числе, проводили вскрытия умерших от коронавируса", - рассказал он.

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Также Бачинский отметил, что работа еще двоих специалистов не связана с телами умерших.

"Один из них – заведующий отделом комиссионных экспертиз. Он не работает с трупами, а заведует особо сложными экспертизами, работая с документами. Другой – заведующий отдела потерпевших, обвиняемых и других лиц. Он изучает ситуации, связанные с изнасилованиями, ДТП и работает с людьми, которые остались в живых вследствие этих происшествий. Он не имеет отношения к телам умерших, но на прием к нему приходит немало людей", – добавил начальник Бюро.

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Врачи предполагают, что эксперт заразился на работе.

Ранее мы уже рассказывали, как в условиях эпидемии работает инфекционное отделение Черновицкой областной больницы.

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Также сообщалось, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы буковина черновицкая область коронавирус судмедэксперт

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