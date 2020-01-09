На Буковине чиновницу уволили за комментарий в Facebook

Янина Сметанюк / Фото: Facebook

В Черновицкой области уволили чиновницу Заставненской районной государственной администрации Янину Сметаню, которая работала в Службе по делам детей. Такое решение было принято после скандала из-за оскорбительного комментария женщины в Facebook.

Об увольнении чиновницы сообщил исполняющий обязанности главы Заставненской РГА Василий Молдован, а также подтвердила и сама Янина Сметанюк, сообщает molbuk.ua.

Скандал вспыхнул после того, как чиновница, дискутируя с ветераном АТО Владимиром Леошко, написала ему такой комментарий: "Ага, наверное, обижена на то, что такой, как ты, убивал детей на Донбассе". Стоит добавить, что такую реакцию женщины вызвал комментарий участника боевых действий, напомнившего о том, что недавно полиция задерживала чиновницу, которая находилась за рулем в состоянии опьянения.

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Эти ее слова возмутили военных и волонтеров, а также обычных пользователей Facebook. Так, вдова воина, погибшего на Донбассе, призналась, что дня нее такой комментарий просто дикий.

"Сегодня под одним сообщением встретила комментарий, который для меня просто дикий. Потому что пишет его жительница не Горловки и Макеевки, а нашей Заставны. Более того, женщина работает в РГА, представляет интересы государства!" – возмутилась она.

Позже, после того как скандал получил серьезный резонанс, Сметанюк попросила прощения за свои слова.

Действия чиновницы были рассмотрены дисциплинарной комиссией РГА, которая и приняла решение об увольнении Янины Сметанюк.

Позже стало известно, что женщина была внесена в базу данных "Миротворца", как человека, "надругавшегося над воином, который выполнял боевую задачу по защите Украины от российского агрессора".

Также в сообщении сайта в данных об уже экс-чиновнице говорится о "пропаганде, направленной на дискредитацию Вооруженных сил Украины" и "отрицания российской агрессии".

Ранее мы также писали, что в базу сайта "Миротворец" попал известный певец Олег Винник.

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