Коронавирус на Буковине: в регионе наметилась положительная тенденция

За сутки количество выздоровевших от COVID-19 превысило число заболевших

В Черновицкой области, где ранее четверо судебно-медицинских экспертов заразились коронавирусом, за сутки (15 мая) было подтверждено еще 47 случаев COVID-19, тогда как днем ранее эта цифра составляла 84.

Впрочем, 52 буковинца выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, количество тех, кто вылечился превысило число новых зараженных.

Несмотря на это, Буковина по-прежнему удерживает печальное лидерство по темпам распространения COVID-19. Всего в регионе выявили уже 2647 инфицированных.

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Всего 15 мая лабораторный центр исследовал 470 новых образцов.

Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Кобевко рассказала, что в Черновцах зараженных коронавирусом пациентов спасают не только инфекционисты, но и врачи других направлений. В частности, это гинекологи, невропатологи, хирурги, окулисты, ЛОР-врачи и другие специалисты.

Также врачи показали, как и в каких условиях лечат больных COVID-19 в Черновцах.

О народных методах лечения коронавируса смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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