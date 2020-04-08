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На Буковине COVID-19 заразились трое священников

8 апреля, 10:08

Тина Наринецкая

За последние три недели число зараженных в регионе возросло в 90 раз

В Черновицкой области коронавирусную инфекцию обнаружили у трех священнослужителей. Об этом в своем Facebook рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Среди вновь выявленных инфицированных на Буковине трое священнослужителей. Желаем скорейшего выздоровления", – заявил он.

Осачук отметил, что в одном из сел региона очагом коронавируса стали большие похороны, на которые собралось очень большое количество людей. По его словам, после посещения этих похорон было зафиксировано большое количество инфицированных.

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Видео: Сергей Осачук, Facebook

Кроме того, на Буковине, как рассказал Осачук, только за три недели число инфицированных увеличилось в 90 раз.

"Это свидетельствует, конечно, о грамотной работе наших эпидемиологов, вирусологов, которые умеют правильно исследовать, и они способны на сегодняшний день, как настоящие следователи, найти первоисточник инфицирования, откуда оно затем разрастается на большое количество людей", – добавил чиновник.

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Напомним, на Буковине от инфекции сумели выздороветь 16 человек. Среди них есть трое детей.

Кроме того, ранее в Минздраве рассказали, сколько раз в неделю можно выходить на улицу людям, которые находятся на самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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инфекция буковина черновицкая область священники коронавирус

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