На Буковине COVID-19 заразились трое священников

В Черновицкой области коронавирусную инфекцию обнаружили у трех священнослужителей. Об этом в своем Facebook рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Среди вновь выявленных инфицированных на Буковине трое священнослужителей. Желаем скорейшего выздоровления", – заявил он.
Осачук отметил, что в одном из сел региона очагом коронавируса стали большие похороны, на которые собралось очень большое количество людей. По его словам, после посещения этих похорон было зафиксировано большое количество инфицированных.
Кроме того, на Буковине, как рассказал Осачук, только за три недели число инфицированных увеличилось в 90 раз.
"Это свидетельствует, конечно, о грамотной работе наших эпидемиологов, вирусологов, которые умеют правильно исследовать, и они способны на сегодняшний день, как настоящие следователи, найти первоисточник инфицирования, откуда оно затем разрастается на большое количество людей", – добавил чиновник.
Напомним, на Буковине от инфекции сумели выздороветь 16 человек. Среди них есть трое детей.
Кроме того, ранее в Минздраве рассказали, сколько раз в неделю можно выходить на улицу людям, которые находятся на самоизоляции.
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