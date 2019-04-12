На Буковине грабители до полусмерти избили экс-ректора университета
Пострадавший и его жена находятся в реанимации
В Черновицкой области напали на семью пенсионеров. Как оказалось, пострадал бывший ректор Буковинского государственного медицинского университета и его жена.
Как рассказали в сельсовете села Коровия Глыбоцкого района, где живут супруги, в результате разбойного нападения пострадали экс-ректор БГМУ, 78-летний Василий Пишак и его 79-летняя жена Мария. Кроме супругов, в доме никто не проживал: взрослая дочь живет отдельно.
Василий Павлович Пишак – профессор, известный ученый в области медицинской биологии, генетики. Он возглавлял Буковинский государственный медицинский университет с 1993 по 2010 годы. После этого заведовал кафедрой медицинской биологии, генетики и фармацевтической ботаники.
Как известно, ночью 11 апреля неизвестные ворвались в дом, где проживают супруги, нанесли пенсионерам телесные повреждения и завладели средствами, которые нашли в помещении. По данным полиции, нападавшие вошли в дом со стороны огорода, сняв стекло из рамы окна на кухне. Мужчину и женщину забрали в больницу с различными травмами, они в реанимации.
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