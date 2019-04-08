На Буковине горело сельское кладбище

Пламя уничтожило несколько надгробий

Фото: ГСЧС

На Буковине горело сельское кладбище //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b42/654/5cab42654ea8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b42/654/5cab42654ea8f.jpg 2019-04-08T15:47:06+03:00 Запад Пламя уничтожило несколько надгробий

На Буковине в селе Шипинцы Кицманского района в результате сжигания сухой травы возник пожар на сельском кладбище. Об єтом сообщают в ГСЧС.

Возгорание, что произошло по вине неизвестных, заметили местные жители, которые проживают неподалеку кладбища. Они вызвали спасателей. Пожарные ликвидировали пожар на площади 0.3 га. Огонь уничтожил сухую траву, ветки, повредил несколько надгробий.

Добавим, что течение выходных дней в Черновицкой области спасатели ликвидировали 34 пожара. Большинство пожаров произошли на открытой территории.

Напомним, что уже в начале апреля в Украине прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

А за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

А в Ровенской области в результате сжигания сухой травы возник пожар и едва не сгорел лес.

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