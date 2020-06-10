На Буковине иностранец устроил стрельбу: пытался сбежать от копов (фото)

В Черновицкой области иностранец при попытке побега устроил перестрелку с полицейскими. Пострадали и мужчина, и копы, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Выяснилось, что незадолго до случившегося оперативники получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Подозреваемым оказался 36-летний иностранец. Он в 2010 году был приговорен к 11-ти годам тюрьмы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.

Так как, по информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, для его задержания направили спецподразделение КОРД. Спецназовцы устроили засаду. Ночью с 9 на 10 июня он проник в дом, который хотел ограбить. Когда он услышал фразу "Работает полиция", сразу попытался сбежать и открыл стрельбу по спецназовцам.

В результате стрельбы огнестрельные ранения получили и полицейские, и стрелок. Правонарушитель получил ранения бедра, а спецназовцы – ранения головы и голени. Сейчас все они находятся в больнице – им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Решается вопрос о правовой квалификации события", - добавили в полиции.

Напомним, в Киеве злоумышленник избил полицейского и начал стрельбу. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями.

Ранее кровавая стрельба произошла и в Кривом Роге.

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