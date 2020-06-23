На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)

На месте уже работают спасатели

В Украине продолжает бушевать непогода. Не на шутку она разыгралась в Черновицкой области – тут из-за сильных ливней прорвало две дамбы на реке Черемош.

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Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, первый инцидент произошел вблизи села Банилив Вижненського района. Плотину прорвало на отрезке около 10 метров, и вода пошла в водоотводный канал. Из-за прорыва дамбы № 5 частично подтопило лесополосы и сельхозугодий на общей площади около 10 гектаров.

"Местное население (с. Банилов – 75 человек, и с. Слобода-Банилов – 295 человек) об угрозе подтопления проинформировано. Определены транспорт для эвакуации населения и места его безопасного временного размещения", – отметили спасатели.

А городе Вижница из-за подъема уровня воды в Черемоше разрушилось тело дамбы № 21. Вода снесла габионы и продолжает размывать почвы. По словам спасателей, сейчас есть угроза подтопления промышленной части города.

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"Силами ГСЧС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, в селе Бисков Путильского района из-за поднятия уровня воды в местном ручье подтопило три жилых домов. Сейчас спасатели откачивают воду и укрепляют берега водоема.

А в селе Розтоки Путильского района вода размыла подпорную стену бетонного берегоукрепления трассы государственного значения Р-62 Черновцы – Верховина на отрезке около 50 метров. Там движение автомобильного транспорта временно приостановили.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области из-за ухудшения погодных условий был объявлен оранжевый уровень опасности.

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