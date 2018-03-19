На Буковине из-за непогоды на дорогах застряли около 140 автомобилей

Спасатели освобождали из "снежных ловушек" и пассажиров автобуса, и медиков автомобиля скорой помощи

На Буковине, из-за ухудшения погодных условий, спасатели, за последние двое суток, провели 39 выездов для помощи путникам и ликвидации последствий стихии. Бойцы ГСЧС освободили из снежных заносов 126 грузовых автомобилей и 12 легковых.

Больше всего от "проделок" неожиданно вернувшейся зимы пострадали в Хотинском, Герцаивском, Новоселицком, Глыбоцком, Кицманском, Выжницком, Кельменецком районах и самих Черновцах.

"На автодороге Керстенцы-Недобоевцы, в что Хотинском районе, в застрял пассажирский автобус с людьми. Спасатели отбуксировали 6 грузовиков, которые перекрыли движение транспорта и помогли пассажирскому автобусу продолжить движение", – сообщают в ГСЧС.

Также в поселке Кельменцы спасатели отбуксировали автомобиль скорой медпомощи, который ехал на вызов к больному и слетел в кювет из-за сугробов на дороге.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 39 единиц техники и 99 человек личного состава ГСЧС.

По прогнозам синоптиков, 19 марта осадки постепенно прекратятся. Однако спасатели предупреждают водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости.

Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах, метелях и резком похолодании на большей части территории Украины.

Также мы писали, что в результате ухудшения погодных условий в Волынской области были обесточены 19 населенных пунктов.