На Буковине из-за непогоды на дорогах застряли около 140 автомобилей
Спасатели освобождали из "снежных ловушек" и пассажиров автобуса, и медиков автомобиля скорой помощи
На месте происшествий. Фото: ГСЧС
На месте происшествий. Фото: ГСЧС
На месте происшествий. Фото: ГСЧС
На месте происшествий. Фото: ГСЧС
На Буковине, из-за ухудшения погодных условий, спасатели, за последние двое суток, провели 39 выездов для помощи путникам и ликвидации последствий стихии. Бойцы ГСЧС освободили из снежных заносов 126 грузовых автомобилей и 12 легковых.
Больше всего от "проделок" неожиданно вернувшейся зимы пострадали в Хотинском, Герцаивском, Новоселицком, Глыбоцком, Кицманском, Выжницком, Кельменецком районах и самих Черновцах.
"На автодороге Керстенцы-Недобоевцы, в что Хотинском районе, в застрял пассажирский автобус с людьми. Спасатели отбуксировали 6 грузовиков, которые перекрыли движение транспорта и помогли пассажирскому автобусу продолжить движение", – сообщают в ГСЧС.
Также в поселке Кельменцы спасатели отбуксировали автомобиль скорой медпомощи, который ехал на вызов к больному и слетел в кювет из-за сугробов на дороге.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 39 единиц техники и 99 человек личного состава ГСЧС.
По прогнозам синоптиков, 19 марта осадки постепенно прекратятся. Однако спасатели предупреждают водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости.
Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах, метелях и резком похолодании на большей части территории Украины.
Также мы писали, что в результате ухудшения погодных условий в Волынской области были обесточены 19 населенных пунктов.
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