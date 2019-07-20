На Буковине контрабандисты потеряли "товар" на более 300 тысяч гривен

Контрабандные сигареты преступники переносили на спинах

Фото: Госпогранслужба.

В Черновицкой области контрабандисты при попытке убежать от пограничников потеряли около 11 тысяч пачек контрафактного табака. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Инцидент произошел вчера около 20:00 за почти полторы тысячи метрах от границы. Молодые люди переносили на спинах контрабандные сигареты марки "Марбл" и "Ашима" и направлялись в сторону границы. Избавиться от своего "товара" мужчины решили с появлением пограничников. Они оставили 16 ящиков сигарет и начали убегать. Не остановили "горе-бизнесменов" и предупредительные выстрелы в воздух.

Фото: Госпогранслужба

На данный момент правоохранители ищут беглецов продолжается. Предварительная стоимость сигарет составила 320 000 гривен.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области, в ходе которых изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

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