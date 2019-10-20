На Буковине копы перекрыли канал поставки наркотиков: появились фото и видео

У дилера изъяли «товар» на около семи миллионов гривен

В Черновицкой области полицейские разоблачили межрегиональный канал поставки наркотиков. Организатора нелегального бизнеса задержали, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Задержанный оказался 26-летним уроженцем Запорожья, который сейчас проживает в Черновцах. Его поймали с поличным – мужчина в этот момент занимался фасовкой очередной партии наркотиков для отправки. "Товар" он сбывал на территории всей Украины.

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В частности, у мужчины изъяли пять тысяч таблеток "ecstasy", три килограмма расфасованного в зип-пакеты каннабиса, 500 граммов эфедрина, 200 граммов психотропа МДМА и 150 граммов амфетамина. Кроме того, копы изъяли из почтовых отделений посылки с 6,7 килограммами амфетамина и 1,7 килограммами каннабиса. Их злоумышленник хотел отправить своим "клиентам". Стоимость найденных наркотиков и психотропов, по ценам "черного" рынка, составляет примерно семь миллионов гривен.

Задержанному уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере двух миллионов гривен. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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