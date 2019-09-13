На Буковине ликвидировали крупную нарколабораторию

С начала года в Черновицкой области зафиксировали более 300 преступлений, связанных с наркотиками

В Черновицкой области блокировали деятельность нарколаборатории по изготовлению наркотического вещества - амфетамина.

Оперативники СБУ установили, что трое жителей областного центра арендовали помещения частных домохозяйств в отдаленных селах Буковины. Там производили наркотики. Для конспирации злоумышленники постоянно меняли место дислокации лаборатории. За одну "смену" изготавливали по 0,5 кг амфетамина. Готовый товар сбывали оптовыми партиями через межрегиональные почтовые и экспресс-отправления.

Во время обысков было обнаружено 350 граммов амфетамина, 100 граммов каннабиса, а также химические вещества и оборудование для изготовления наркотиков. Стоимость изъятых психотропных веществ, по предварительным оценкам, на черном рынке, составляет более 100 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о и избрании меры пресечения.

В общем, с начала года полиция Буковины задокументировала 340 наркопреступлений. Из них 148 связаны с незаконным хранением наркотиков, 129 – со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

А вчера в Ивано-Франковской области блокировали деятельность организованной группы, наладившей масштабное выращивание марихуаны и ее химической обработки.

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