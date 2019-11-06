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На Буковине ловкачи занимались растаможкой "евроблях": страна потерляа три миллиона гривен

6 ноября, 18:46

Незаконным оформлением автомобилей с иностранной регистрацией занимались двое сотрудников таможни

/ Фото: СБУ

Масштабный механизм незаконного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, который нанес миллионные потери госбюджету, блокировали в Черновицкой области. Об єтом сообщают в СБУ.

Чиновник таможенного поста "Вадул – Сирет" вместе с сообщником организовали схему легализации иномарок, которые были на территории нашей страны в режиме "временного ввоза". Для этого они вносили в базы данных недостоверные сведения о выезде транспортных средств за пределы нашей страны, но без фактического пересечения ими государственной границы.

Сделка позволяла водителям избежать штрафа в 170 тыс. гривен за нелегальное использование автомобилей иностранных владельцев.

За услугу водители "евроблях" должны были выложить от 500 до 1000 евро. Для получения денег злоумышленники использовали в своих родственников и знакомых качестве посредников, в том числе и бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

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По оперативным данным, дельцы незаконно оформили почти 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 миллиона гривен. Также устанавливается сумма, других вероятных потерь госбюджета, причиненных противоправной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Украину через Львовскую таможню ГФС, при участии самих работников таможни, ввозились крупные партии брендовой одежды по поддельным документам.

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Напомним, недавно в Черновцах брокер за 500 долларов обещала помочь в быстрой растаможке транспортного средства на иностранной регистрации.

А в Киевской области идет суд над таможенниками, которые требовали взятку за растаможку электромобилей. Обвинительные акты в отношении двух сотрудников Киевской таможни передали в суды, сообщает военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

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СБУ таможня Черновцы евробляхи

Источник: Сегодня

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