На Буковине на систематических взятках погорел чиновник миграционной службы
Мужчина вымогал деньги за ускорения процесса выдачи биометрических паспортов
В Черновицкой области сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках заведующего сектором городского отдела Управления Государственной миграционной службы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник наладил механизм получения взяток от граждан. За эти деньги он ускорял процесс выдачи биометрических паспортов для выезда за границу. Мужчину задержали в служебном кабинете после получения почти 8 тысяч гривен за "внеочередную" выдачу шести загранпаспортов.
"В рамках начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", – отметили в СБУ.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.
В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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