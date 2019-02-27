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На Буковине на систематических взятках погорел чиновник миграционной службы

Сегодня, 07:59

Мужчина вымогал деньги за ускорения процесса выдачи биометрических паспортов

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
На Буковине на систематических взятках погорел чиновник миграционной службы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/625/c6c/5c7625c6c831b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/625/c6c/5c7625c6c831b.jpg Запад Мужчина вымогал деньги за ускорения процесса выдачи биометрических паспортов

В Черновицкой области сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках заведующего сектором городского отдела Управления Государственной миграционной службы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник наладил механизм получения взяток от граждан. За эти деньги он ускорял процесс выдачи биометрических паспортов для выезда за границу. Мужчину задержали в служебном кабинете после получения почти 8 тысяч гривен за "внеочередную" выдачу шести загранпаспортов.

"В рамках начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, буковина

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