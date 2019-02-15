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На Буковине начальница сельской почты украла марок и конвертов на сто тысяч гривен

Сегодня, 06:34

Дело о присвоении имущества, что принадлежало государственному предприятию, передали в суд

Фото: tehnot.com
На Буковине начальница сельской почты украла марок и конвертов на сто тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/590/8ba/5c65908baf097.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/590/8ba/5c65908baf097.png Запад Дело о присвоении имущества, что принадлежало государственному предприятию, передали в суд

В Черновицкой области будут судить начальницу почтового отделения одного из сел Кельменецкого района.

"Местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении начальницы одного из сельских отделений" Укрпочты", которая подозревается в присвоении материальных ценностей и денежных средств указанного государственного предприятия", – сообщают в прокуратуре.

Установлено, что женщина будучи должностным лицом, занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства, а именно: почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передано в суд.

Ранее в Белой Церкви задержали начальника склада воинской части, который украл дизтоплива на миллион.

А не так давно во Львове сотрудница одного из банков организовала хитрую схему хищения денег из "родного" финансового учреждения.

Кроме того, ранее  детективы НАБУ задержали чиновника "Укрзализныци" за растрату 13 млн гривен.

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Тег суд, почта, Укрпочта, Буковина Черновцы

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