На Буковине наводнение на полгода отрезало людей от цивилизации

В селе Стебни Черновицкой области после июньского наводнения до сих пор "плывет" дорога под колесами машин. Она сдвигается даже после проезда легковушек, а рейсовые автобусы там вообще не ходят.

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Кореспондентка "Сегодня" Генриетта Беух узнавала, когда решат проблему.

Жители четырех сел буквально отрезаны от цивилизации, продуктовые магазины пустуют, а скорым приходится объезжать через соседнюю область. По этой дороге ежедневно ездит только школьный автобус.

"С расстояния 5 километров, плюс 2-3 километра вверх, дети не могут добраться в школу. И тут такой заколдованный круг. С одной стороны мы боимся за детей, а с другой – выхода нет", – говорит директор местной школы Юрий Маротчак.

У опасного отрезка автобус останавливается, дети переходят пешком.

"Душа болит за этих детей. Мы все выходим дружно, по двое, переходим дорогу и потом снова садимся в автобус", – сказала ассистентка учителя Марьяна Черленяк.

У Сергея Томнюка за плечами два десятка лет водительского стажа, но каждый раз на этом участке дороги и у него кровь стынет жилах.

"Никаких отбойникив, никаких ограждений или подсыпок с края нет", – сказал водитель школьного автобуса.

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Эту дорогу наводнением разрушало уже трижды, а в этом году она почти сползла к реке Черемош.

"Разговоры ведутся, берегоукрепление, как вы видите, сейчас делается. В этот момент автобусы у нас не едут, и все водители легковых транспортных средств, которые здесь пытаются проехать, рискуют", – прокомментировал председатель Конятинской ОТГ Алексей Скрипчук.

Владелец дороги – Черновицкая областная администрация. В ОГА "Сегодня" рассказали, что участок уже внесли в списки на капитальное строительство в 2021 году.

"В этом году мы уже начали разрабатывать проектно-сметную документацию на дорожное полотно. Там очень сложный горный рельеф с водами, которые спускаются горными потоками и пересекают фактически дорогу, создавая намерзание", – отметил заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.

Берега уже укрепляют, а саму дорогу местные латают самостоятельно. И невесело шутят: "Как лед в лужах замерзает, то и дорога становится ровной".

Видео: Сегодня

Напомним, интенсивные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там были затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них не было транспортного доступа из-за разрушения дорог.

Ранее Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украины.

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