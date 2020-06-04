В Черновцах новорожденный с COVID-19 находится на аппарате ИВЛ

В реанимации Черновицкой областной детской клинической больнице лечат новорожденного мальчика с COVID-19. Малыш находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Известно, что младенец родился преждевременно, из-за чего у него возникли проблемы с дыханием. Мальчик уже несколько недель дышит с помощью аппарата ИВЛ.
Как отметила заместитель главного врача медучреждения Оксана Знак, тяжелое состояние младенца вызвано не инфекцией COVID-19, а тем, что ребенок преждевременно рожденный.
"Сейчас новорожденный мальчик чувствует себя лучше. Малыш уже немного дышит самостоятельно, но еще находится на кислородной дотации. Проблемы с дыхательными путями у ребенка вызвало то, что малыш преждевременно рожденный, роды были сложными", – рассказала Знак АСС.
Сейчас это единственный ребенок в больнице, который нуждается в кислородной поддержке, или искусственной вентиляции легких.
Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 июня в стране зафиксировано25 411 случаев заболевания COVID-19. Из них в Черновицкой области – 3451.
За весь период эпидемии в Украине коронавирусом заразились 1532 ребенка, госпитализация понадобилась 297-ми.
В частности, в Виннице спасали двухлетнего малыша с коронавирусом.
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