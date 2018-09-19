На Буковине остановили контрабанду сигарет стоимостью два миллиона

На Буковине сегодня, 19 сентября, на пункте пропуска "Порубное" предотвратили незаконный экспорт сигарет стоимостью около двух миллионов гривен.

"Согласно документам, предоставленным для таможенного оформления, экспортировался "шпон дерева". Груз был оформлен прикарпатскими таможенниками. Однако при осмотре среди древесины было обнаружено 9 тыс. блоков сигарет", – сообщают в Управления защиты экономики Черновицкой области.

В настоящее время на основании табачные изделия изъяты. Правоохранители проверяют причастность работников Ивано-Франковской таможни к незаконному экспорту табачных изделий.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники заметили квадрокоптер, котрый использовали контрабандисты для контрабанды сигарет. Инцидент закончился стрельбой и ранением начальника погранзаставы на границе с Румынией.

Ранее сообщалось, что на границе с Республикой Беларусь перекрыли канал контрабанды сигарет. Организовали его начальник отдела инспекторов пограничной службы ВПС "Пища" Луцкого погранотряда вместе с местным жителем.

Также напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.