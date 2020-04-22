На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)

В селе Иживцы Сторожинецкого района Черновицкой области похоронили умерших от коронавирусной инфекции молодых братьев. COVID-19 у них уже подтвердили лабораторно, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук,
"К большому сожалению, хочу еще раз выразить соболезнования родственникам, семьям четырех буковинцев, умерших вследствие коронавирусной инфекции. И среди них двух молодых ребят, которые врачи также не спасли и у них подтвердили наличие инфекции", – заявил чиновник.
Юношей похоронили вчера, 21 апреля, в родном селе. Тела умерших на кладбище привезли на ритуальном автомобиле. Попрощаться с 19-летним Андреем и 25-летним Иваном на кладбище пришли не только десятки друзей умерших, но и их односельчане. Люди на похоронах держали дистанцию друг от друга.
Отметим, что гробы с телами умерших не заносили в церковь, а сразу отвезли на кладбище. Все присутствующие на похоронах плакали.
"Это были трудолюбивые, воспитанные ребята! Уже успели были построить хорошие дома, а старший был жениться! Плачем всем селом! Огромное горе не только для семьи, но и для всего села! Молимся за то, что Господь забрал их на небеса", – говорят родственники умерших.
Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области коронавирусом заразились 1053 человек.
Напомним, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине уже прогнозируют в начале мая.
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