На Буковине от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно

У умерших были сопутствующие заболевания, которые усугубили ситуацию

В Черновицкой области зафиксировали еще две смерти от коронавирусной инфекции – COVID-19 унес жизни 59-летнего мужчины и 71-летней женщины. Об этом рассказали в пресс-службе местной областной государственной администрации.

Мужчина скончался от вируса вечером 8 апреля в Глибоцкой центральной районной больнице, ему было 59 лет. Он оказался жителем села Каменка. Как выяснилось, мужчина заболел еще 22 марта, но он долго лечился дома. К медикам зараженный обратился только 4 апреля, и его сразу же госпитализировали в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии.

Экспресс-тест на коронавирус оказался положительным, но результаты ПЦР-тестов еще неизвестны. В ОГА отметили, что у зараженного были гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия.

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Кроме того, 8 апреля в городской больнице умерла 71-летняя жительница Черновцов. Она заболела 31 марта, но пыталась лечиться дома. В больницу женщина обратилась только через неделю. Ее госпитализировали в реанимационное отделение, и инфицированная находилась на кислородной дотации. Ситуацию усугубило то, что у инфицированной были ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

Напомним, на данный момент в Черновицкой области зафиксировали 302 случая заражения коронавирусной инфекцией. Шесть из этих случаев оказались летальными.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области инфицирование коронавирусом подтвердили уже у 51 медицинского работника. У большинства из них симптомы заболеваний не проявляются.

В частности, в Черновцах COVID-19 подтвердили у главврача больницы.

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