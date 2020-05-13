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На Буковине от коронавируса умерли еще шесть человек: что о них известно

13 мая, 14:18

Тина Наринецкая

Только за последние сутки в области обнаружили 48 новых случаев COVID-19

В Черновицкой области, которую продолжает захватывать эпидемия COVID-19, за последние сутки, 12 мая, умерли шесть больных с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации.

У всех новых жертв COVID-19 были тяжелые формы пневмонии. Вирус унес жизни:

  • Женщины 1939 года рождения. Пациентка была с Глыбокского района. Она перенесла инфаркт. А также болела стенокардией и гипертонией. Скончалась женщина в областной клинической больнице.
  • Женщины 1963 года рождения. Пациентку привезли из Кицманского района с хронической почечной недостаточностью. Скончалась она в областной клинической больнице.
  • Женщины 1967 года рождения. В областную клиническую больницу больную привезли из Заставнивского района. Течение болезни усложняли избыточный вес, сахарный диабет и стенокардия.
  • Мужчины 1937 года рождения. Пациент умер в городской больнице №4.
  • Мужчины 1954 года рождения. Он болел сахарным диабетом, кардиосклерозом, аритмией. Умер пациент в Кицманской центральной районной больнице.
  • Мужчины 78 лет. Пациент был жителем Черновцов и долгое время находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Умер в городской больнице №1.

Отметим, что только за последние сутки, 12 мая, на Буковине зафиксировали 48 новых случаев COVID-19. Среди них – 25 женщин, 23 мужчины и четверо детей. Новых больных обнаружили:

  • Черновцы – 10 человек
  • Сторожинецкий район – 14 человек
  • Заставновский район – 2 человека
  • Глыбокский район – 13 человек
  • Кицманский район – 6 человек
  • Герцаевский район – 2 человека
  • Новоселицкий район – 1 человек

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Примечательно, что самому старшему из этих больных 78 лет, а самому младшему – всего 1 месяц. Всего же с начала эпидемии на Буковине коронавирусом заразились 2444 человека. Вылечить от опасного недуга удалось 429 человек, еще 94 больных спасти не удалось.

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Сейчас же в медицинских учреждениях области в тяжелом состоянии находятся 57 пациентов с COVID-19. Из них в реанимации находятся 43 человека, а на аппаратах искусственной вентиляции легких – 6.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах все же решили смягчить карантин. Теперь в городе будут работать стоматологии, салоны красоты и мастерские.

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Напомним, что врачи ожидают снижение числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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