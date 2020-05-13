На Буковине от коронавируса умерли еще шесть человек: что о них известно

В Черновицкой области, которую продолжает захватывать эпидемия COVID-19, за последние сутки, 12 мая, умерли шесть больных с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации.
У всех новых жертв COVID-19 были тяжелые формы пневмонии. Вирус унес жизни:
- Женщины 1939 года рождения. Пациентка была с Глыбокского района. Она перенесла инфаркт. А также болела стенокардией и гипертонией. Скончалась женщина в областной клинической больнице.
- Женщины 1963 года рождения. Пациентку привезли из Кицманского района с хронической почечной недостаточностью. Скончалась она в областной клинической больнице.
- Женщины 1967 года рождения. В областную клиническую больницу больную привезли из Заставнивского района. Течение болезни усложняли избыточный вес, сахарный диабет и стенокардия.
- Мужчины 1937 года рождения. Пациент умер в городской больнице №4.
- Мужчины 1954 года рождения. Он болел сахарным диабетом, кардиосклерозом, аритмией. Умер пациент в Кицманской центральной районной больнице.
- Мужчины 78 лет. Пациент был жителем Черновцов и долгое время находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Умер в городской больнице №1.
Отметим, что только за последние сутки, 12 мая, на Буковине зафиксировали 48 новых случаев COVID-19. Среди них – 25 женщин, 23 мужчины и четверо детей. Новых больных обнаружили:
- Черновцы – 10 человек
- Сторожинецкий район – 14 человек
- Заставновский район – 2 человека
- Глыбокский район – 13 человек
- Кицманский район – 6 человек
- Герцаевский район – 2 человека
- Новоселицкий район – 1 человек
Примечательно, что самому старшему из этих больных 78 лет, а самому младшему – всего 1 месяц. Всего же с начала эпидемии на Буковине коронавирусом заразились 2444 человека. Вылечить от опасного недуга удалось 429 человек, еще 94 больных спасти не удалось.
Сейчас же в медицинских учреждениях области в тяжелом состоянии находятся 57 пациентов с COVID-19. Из них в реанимации находятся 43 человека, а на аппаратах искусственной вентиляции легких – 6.
Ранее мы сообщали, что в Черновцах все же решили смягчить карантин. Теперь в городе будут работать стоматологии, салоны красоты и мастерские.
Напомним, что врачи ожидают снижение числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк