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На Буковине от коронавируса вылечили более 20 человек

12 апреля, 13:05

Тина Наринецкая

Инфекцию в регионе подтвердили у 432 человек

В Черновицкой области от коронавирусной инфекции COVID-19 удалось вылечить уже 21 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

"Есть для вас хорошие новости: за последние двое суток на Буковине выздоровели еще восемь человек с COVID-19. Всего в крае уже 21 человек, которые побороли этот вирус", – говорится в сообщении.

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На данный момент на Буковине коронавирус подтвердили у 432 человек.

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Напомним, по состоянию на 9:30 12 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2777 случаев COVID-19. 83 из этих случаев оказались летальными: вирус унес жизни 40 мужчин и 43 женщин. Еще 89 пациентам удалось вылечиться. За сутки в стране зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в мае должна выйти на работу. Глава правительства уже представил предварительный план выхода страны из карантина. Этот план все еще дорабатывается, а полноценная стратегия будет представлена на следующей неделе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина инфекция буковина черновицкая область пациенты вылечили коронавирус

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