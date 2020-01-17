На Буковине отец развращал маленькую дочь: суд отправил педофила в тюрьму

Мужчина издевался над ребенком, когда напивался

Фото из открытых источников (иллюстрация)

В Черновицкой области судили очередного педофила – 51 летний мужчина развращал свою маленькую дочь. Горе-отец проведет следующие шесть лет в тюрьме.

"Приговором Новоселицкого районного суда мужчину признан виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и осужден к реальному наказание в виде 6 лет лишения свободы", – рассказали в пресс-службе прокуратуры в регионе.

Также в прокуратуре рассказали, что мужчина приставал к дочери неоднократно. Делал он это, будучи пьяным.

Напомним, 16 января в Украине вступил в силу закон о введении реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Документ, который был принят Верховной Радой 19 декабря 2019 года, внедряет единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления.

Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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