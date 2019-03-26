На Буковине патрульный съел взятку и сбежал от водителя

Полицейский попытался съесть 200 гривен, полученных от водителя

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На Буковине патрульный съел взятку и сбежал от водителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg 2019-03-26T17:15:58+02:00 Запад Полицейский попытался съесть 200 гривен, полученных от водителя

В сети появилось видео, на котором сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученные от водителя в качестве взятки.

По словам автора ролика, полицейский потребовал от него денег, чтобы он не заметил нарушений шофера, но, когда страж порядка понял, что его снимают, попытался съесть свою "добычу", убегая от водителя.

Между тем, в патрульной полиции Черновицкой области пока что не подтвердили факт получения неправомерной выгоды своими сотрудниками, однако трое полисменов были отстранены от работы, было начато служебное расследование.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Буковине патрульный съел взятку и сбежал от водителя". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.