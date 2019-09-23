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На Буковине перекрыли канал незаконной поставки оружия

23 сентября, 20:05

Бывшие военный пытался продать пулемет РПК-74 и почти сотню патронов к нему

В Черновицкой области задержали бывшего военного – 25-летнего жителя Глыбоцкого района, который пытался сбыть огнестрельное оружие, привезенное из района проведения ООС. Об этом сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Буковины, бывший контрактник одной из частей ВСУ, пытался продать жителю Черновцов ручной пулемет РПК-74 и почти сотню патронов к нему.

Задержанному сообщили о подозрении (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к сбыту оружия.

Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.

Кроме того, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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оружие пулемет военный Буковина Черновцы

Источник: Сегодня

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