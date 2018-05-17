На Буковине перевернулся пассажирский автобус: шестеро пострадавших

В Черновицкой области сегодня утром, 17 мая, в селе Коровия Глибоцкого района произошло ДТП с пассажирским автобусом.

"Маршрутка сообщением Глубокая-Черновцы, чтобы избежать столкновения с автомобилем Ford, съехал в кювет. Легковушка двигалась впереди автобуса, в попутном направлении", – сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате, шестеро пассажиров автобуса с телесными повреждениями госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Черновцов. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев данного происшествия.

Напомним, недавно на трассе Самбор – Ужгород, возле поселка Бориня Турковского района Львовской области, 21-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением и столкнулся с автобусом Mercedes сообщением Турка – Лихоборы. В результате аварии пять женщин, в возрасте от 14 до 66 лет, получили травмы.

Также во Львовской области рейсовый автобус, в котором находились примерно три десятка пассажиров, столкнулся с легковушкой. В результате аварии пострадали семь человек.

Ранее на трассе Доманово – Ковель – Черновцы микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком DAF. Водитель микроавтобуса погиб на месте.