На Буковине пограничники со стрельбой остановили внедорожник: есть раненый

После инцидента глава Госпогранслужбы назначил служебное расследование и выехал на место ЧП

/ Фото: ГПСУ

В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники с применением оружия остановили внедорожник, который прорывался в сторону границы. Один человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, 18 августа, около трех часов ночи, пограничный наряд, который нес службу в пределах Путильского района Черновицкой области, обнаружили движение транспортного средства повышенной проходимости. Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепот", – говорится в сообщении.

На законное требование пограничников транспортное средство не остановилось. Ослепив пограничников фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей.

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"Для прекращения противоправных действий военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это также не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства. В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу", – уточнили в Погранслужбе.

О ЧП были уведомлены органы Нацполиции, военная прокуратура, на данный момент проводятся следственные действия.

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Кроме того, глава ГПС назначил служебное расследование. Руководитель ведомства лично выбыл на участок Черновицкого пограничного отряда.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, что в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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