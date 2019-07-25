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На Буковине поймали на взятке секретаря приемной комиссии

25 июля, 11:03

Чиновница получила от абитуриентки тысячу евро за содействие в успешной сдаче вступительных экзаменов

Фото: СБУ

В Черновицкой области разоблачили на взятке ответственного секретаря одного из колледжей города Новоселица.

Оперативники СБУ установили, что чиновница требовала и получила от абитуриентки одну тысячу евро за содействие в успешной сдаче вступительных экзаменов и зачислении на обучение в колледже. Правоохранители задержали секретаря приемной комиссии в помещении учебного заведения во время получения второй части взятки в размере семьсот евро.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступлению.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.


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Тег взятка, черновцы, экзамены, колледж

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