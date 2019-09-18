На Буковине пресекли продажу нелегального алкоголя: изьяли продукцию на два миллиона гривен

На месте хранения нашли 13 тонн спирта и более 4 тысяч бутылок алкоголя

В Черновицкой области правоохранители разоблачили группу лиц по подозрению в незаконном изготовлении и сбыте алкогольных напитков, а также организации канала поставки табачных изделий. Об этом сообщили на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Установлено, что пятеро жителей Кицманского района обустроили в своих домохозяйствах и арендованных складских помещениях подпольное производство контрафактной водочной продукции. Товар изготавливали из нелегально ввезенного на территорию Украины сырья. Готовую "продукцию" под видом известных брендов злоумышленники продавали оптом и в розницу.

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Во время следствия на местах производства и хранения контрафактной продукции правоохранители обнаружили 13 тонн спирта неизвестного происхождения, более четырех тысяч бутылок алкогольных напитков и почти 25 тысяч пачек сигарет. По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции составляет более двух миллионов гривен.

Кроме того, обнаружено 4,5 тысячи поддельных марок акцизного налога, пустые бутылки, емкости, этикетки, специальное оборудование для упаковки "продукции", а также более 27 тысяч долларов, 3,5 тысячи евро и 60 тысяч гривен.

Сейчас готовят сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили организованную преступную группировку, которая создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкоголя.

Кроме этого, в городе Измаил Одесской области правоохранители разоблачили подпольный цех по производству алкоголя и обнаружили крупную партию контрафакта.

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