На Буковине произошла стычка между пограничниками и сигаретными "пиратами"

Неизвестные на автомобилях пыталась освободить контрабандистов, занимавшихся доставкой сигарет в Румынию

На Буковине во время конвоирования задержанных контрабандистов между пограничниками и группой неизвестных произошла стычка. Последние пыталась освободить своих "соратников", которые занимались доставкой сигарет в Румынию. Неизвестные на трех автомобилях заблокировали движение служебного автомобиля пограничников отдела "Селятино" Черновицкого отряда.

"В ходе блокирования были идентифицированы лица, которые, по имеющейся информации, причастны к противоправной деятельности. На место происшествия прибыли представители Нацполиции, продолжаются следственные действия", – сообщают в Госпогранслужбе.

По факту происшествия открыто досудебное расследование "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа, в связи с его служебной деятельностью".

В отношении задержанных составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и злостное неповиновение правоохранителям.

Напомним, недавно на Волыни задержали группу лиц на автомобилях, которые пытались переместить в Беларусь через границу контрабанду мяса.

На Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.