На Буковине пропал двухлетний ребенок: что произошло

Ребенка удалось найти в лесу в нескольких километрах от дома

На Буковине исчез двухлетний житель села Мариничи. В поисках ребенка приняли участие почти 200 правоохранителей, работников лесного хозяйства и местных жителей.

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Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

В течение шести часов поисковые группы метр за метром отрабатывали улице села, осуществляя подворовой обход, проверяли заброшенные здания, пристройки, автомобили, сады, берега реки и местный лес.

Также полицейские осуществляли аэросъемки территории с помощью квадрокоптера.

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"Ребенка удалось найти в лесу в нескольких километрах от дома. Сотрудники полиции передали мальчика отцу. Семейный врач осмотрел малыша. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области полицейские несколько дней разыскивают местную жительницу Елену Забазнову. Девушка 2002 года рождения еще 11 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась. Причем 17-летняя девушка ставила дома пятимесячного ребенка. Подруга пропавшей считает, что та могла отправиться в путешествие.

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