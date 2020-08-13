Українська
$ 27,53
32,4
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Буковине пропал двухлетний ребенок: что произошло

13 августа, 00:15

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ребенка удалось найти в лесу в нескольких километрах от дома

На Буковине исчез двухлетний житель села Мариничи. В поисках ребенка приняли участие почти 200 правоохранителей, работников лесного хозяйства и местных жителей.

Реклама

Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

В течение шести часов поисковые группы метр за метром отрабатывали улице села, осуществляя подворовой обход, проверяли заброшенные здания, пристройки, автомобили, сады, берега реки и местный лес.

Также полицейские осуществляли аэросъемки территории с помощью квадрокоптера.

В тренде
Драка и жесткое задержание в Затоке: появилось видео с нагрудных камер патрульных
Реклама

"Ребенка удалось найти в лесу в нескольких километрах от дома. Сотрудники полиции передали мальчика отцу. Семейный врач осмотрел малыша. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области полицейские несколько дней разыскивают местную жительницу Елену Забазнову. Девушка 2002 года рождения еще 11 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась. Причем 17-летняя девушка ставила дома пятимесячного ребенка. Подруга пропавшей считает, что та могла отправиться в путешествие.

Ранее в оккупированном Крыму нашли тело трехлетнего сына политзаключенного.

Зниклого у Криму хлопчика знайшли мертвим

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

малыш исчез буковина Нацполиция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в Украине
Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в УкраинеУкраина
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Порношантаж на Закарпатье: копы задержали вымогателей (фото и видео)
Порношантаж на Закарпатье: копы задержали вымогателей (фото и видео)Запад
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять