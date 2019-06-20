На Буковине ранили офицера-пограничника

Инцидент произошел вследствие конфликта между двумя военнослужащими

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства конфликта между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда, в результате которого один из них получил ножевое ранение.

По предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру. Последний получил ранение, имеющего признаки тяжкого телесного повреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице. Об этом сообщают в ГБР.

Военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи готовят задержанному сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 405 Уголовного Кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении начальника).

В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, не так давно на Закарпатье, возле села Великий Бычков Раховского района, произошла стрельба. В результате был ранен начальник погранзаставы на границе с Румынией.

Также сообщалось о подобной ситуации, которая произошла на Волыни.

Ранее мы писали, что начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский, на которого совершили наезд контрабандисты сигарет в Закарпатской области, скончался в больнице не приходя в сознание.

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