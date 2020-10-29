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На Буковине разоблачили группу наркоторговцев, среди которых инспектор полиции (фото)

29 октября, 12:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В группировку наркоторговцев входило шесть человек

На Буковине разоблачили группу наркоторговцев, среди которых инспектор Управления патрульной полиции в Черновицкой области.

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Как рассказали в Офисе генерального прокурора, он был организатором незаконного бизнеса. К делу инспектор полиции привлек еще пять человек.

Во время обысков по месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили расфасованный белый порошок (амфетамин), марихуану и оружие.

Сейчас шести лицам сообщено о подозрении. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе разоблачили крупную наркогруппировку. "Товар" заказчикам доставляли курьеры.

Также напомним, в Бердянске разоблачили торговца наркотиками. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером. Во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской копы заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотики.

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наркотики инспектор полиция сбыт буковина черновицкая область
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