На Буковине разоблачили группу наркоторговцев, среди которых инспектор полиции (фото)

На Буковине разоблачили группу наркоторговцев, среди которых инспектор Управления патрульной полиции в Черновицкой области.
Как рассказали в Офисе генерального прокурора, он был организатором незаконного бизнеса. К делу инспектор полиции привлек еще пять человек.
Во время обысков по месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили расфасованный белый порошок (амфетамин), марихуану и оружие.
Сейчас шести лицам сообщено о подозрении. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Одессе разоблачили крупную наркогруппировку. "Товар" заказчикам доставляли курьеры.
Также напомним, в Бердянске разоблачили торговца наркотиками. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Кроме того, в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером. Во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской копы заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотики.
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