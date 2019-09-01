На Буковине разоблачили полицейских: продавали наркотики и алкоголь

На Буковине разоблачили группу полицейских, которые продавали наркотики и фальсифицированный алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

Полицейские установили, что нарушители покупают у неких гражданских лиц наркотики и психотропные вещества для собственного употребления и дальнейшего сбыта. Дополнительно следственными органами по данному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.307 УК Украины.

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Чтобы разоблачить злоумышленников, правоохранители провели оперативные закупки спирта, наркотических средств и 800 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции у организатора группы. Так работники ГБР задержали лидера группы, 29-летнего патрульного полицейского. Задержание произошло после закупки у него амфетамина.

Также полиция обыскала его коллег-сообщников и гражданских лиц, причастных к преступной деятельности. В результате изъяты марихуана, амфетамин, почти 4 килограмма порошкообразного вещества белого цвета, 880 бутылок контрафактного алкоголя, 300 литров спирта, 432 поддельные акцизные марки. Кроме того, изъяты принадлежности для употребления наркотиков, оргтехника, мобильные телефоны, патроны и деньги.

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Суд избрал меру пресечения организатору группы в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 40 тысяч гривен. Подозреваемый доставлен в СИЗО. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Запорожье задержали двух полицейских, которые продавали в городе наркотики.

Кроме того, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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